ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскийЛевандовский крушит прошлое: «Барселона» разгромила «Боруссию»
    Все новости спорта

    Романов: Хочу выиграть Кубок Стэнли именно с «Нью-Йорк Айлендерс»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Айлендерс
    Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов высказался об игре за свою команду, изъявив желание завоевать Кубок Стэнли.

    Александр Романов — защитник «Нью-Йорк Айлендерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Романов — защитник «Нью-Йорк Айлендерс»

    «За свою команду заступлюсь, скажу, что у нас хорошая команда, у нас классная команда, я за свою команду порву и убью. В плане на льду. Это моя семья вторая. Опять же, да, мы не попадаем в плей-офф, бывает там и перестройка, и сейчас произошёл обмен. Нельсона обменяли. То есть команда всё равно будет обновляться. И как бы это та команда, с которой я хочу пойти в плей-офф и хочу выиграть Кубок Стэнли именно с ними.

    У меня была ситуация, что меня обменивали из "Монреаля", и у меня там не было шанса даже на хороший контракт, даже на средний контракт, у меня не было прав там никаких, у меня просто закончился контракт новичка, то есть меня могли подписать на минималку и дать там какой-то непонятный шанс, могли бы вообще не дать, могли бы отправить просто обратно в КХЛ. А эта команда меня, так сказать, приютила, дала хороший контракт на то время для меня. И я этой команде очень сильно благодарен и готов биться за них до конца», — сказал Романов в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

  • Исторический контекст: Является ли рекорд Овечкина по количеству голов в НХЛ недостижимым?
  • 39-летний нападающий «Кэпиталз» обошел Гретцки и установил рекорд в матче с «Айлендерс»
  • 07/04/2025

    • В нынешнем сезоне защитник провел за «Нью-Йорк Айлендерс» 61 матч, забросил 4 шайбы и сделал 16 голевых передач. Команда располагается на 10-й позиции Востока, имея лишь теоретические шансы на выход в плей-офф НХЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лион» и «Манчестер Юнайтед» много не забьют
  • «Лион» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Медведев снова проиграет Де Минору на грунте?
  • Медведев — Де Минор. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Увезет ли «Лацио» победу из Норвегии?
  • «Будё-Глимт» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Лион — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Медведев — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Легия — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Мх
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие