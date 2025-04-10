Романов: Хочу выиграть Кубок Стэнли именно с «Нью-Йорк Айлендерс»

Российский защитниквысказался об игре за свою команду, изъявив желание завоевать Кубок Стэнли.

«За свою команду заступлюсь, скажу, что у нас хорошая команда, у нас классная команда, я за свою команду порву и убью. В плане на льду. Это моя семья вторая. Опять же, да, мы не попадаем в плей-офф, бывает там и перестройка, и сейчас произошёл обмен. Нельсона обменяли. То есть команда всё равно будет обновляться. И как бы это та команда, с которой я хочу пойти в плей-офф и хочу выиграть Кубок Стэнли именно с ними.

У меня была ситуация, что меня обменивали из "Монреаля", и у меня там не было шанса даже на хороший контракт, даже на средний контракт, у меня не было прав там никаких, у меня просто закончился контракт новичка, то есть меня могли подписать на минималку и дать там какой-то непонятный шанс, могли бы вообще не дать, могли бы отправить просто обратно в КХЛ. А эта команда меня, так сказать, приютила, дала хороший контракт на то время для меня. И я этой команде очень сильно благодарен и готов биться за них до конца», — сказал Романов в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

В нынешнем сезоне защитник провел за «Нью-Йорк Айлендерс» 61 матч, забросил 4 шайбы и сделал 16 голевых передач. Команда располагается на 10-й позиции Востока, имея лишь теоретические шансы на выход в плей-офф НХЛ.