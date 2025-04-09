Кросби: Это потрясающее достижение для Овечкина

Нападающий «Питтсбурга»высказался про рекорд форварда «Вашингтона»по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Этот день войдет в историю хоккея. Я рад, что стал свидетелем этого события в режиме реального времени. Церемония и празднование были организованы на высшем уровне. Мы с Овечкиным провели в НХЛ два десятилетия, и за эти годы он достиг невероятных высот. Тем не менее рекорд Гретцки казался недосягаемым. Это потрясающее достижение для Овечкина, его близких, команды и всей лиги», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

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6 апреля Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата лиги против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в карьере. Овечкин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд НХЛ.