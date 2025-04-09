ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Сенников «Без харизматичных игроков чемпионом не стать». Сенников — о ставке «Локомотива» на молодёжь и реалиях Второй лиги
    Все новости спорта

    Кросби: Это потрясающее достижение для Овечкина

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз
    Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался про рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    «Этот день войдет в историю хоккея. Я рад, что стал свидетелем этого события в режиме реального времени. Церемония и празднование были организованы на высшем уровне. Мы с Овечкиным провели в НХЛ два десятилетия, и за эти годы он достиг невероятных высот. Тем не менее рекорд Гретцки казался недосягаемым. Это потрясающее достижение для Овечкина, его близких, команды и всей лиги», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    6 апреля Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата лиги против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в карьере. Овечкин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд НХЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Не стоит ждать бурного начала
  • «Барселона» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Эмери имеет зуб на «ПСЖ»
  • «ПСЖ» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Сможет ли Медведев выиграть у Мюллера?
  • Медведев — Мюллер. Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.79
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ПСЖ — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Медведев — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Рублев — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Целе — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Юта — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  5.22
  • Прогноз на матч ПСЖ — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Пумас-УНАМ — Ванкувер Уайткэпс
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие