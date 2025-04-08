«Монреаль» объявил о подписании контракта с Демидовым

Российский нападающийподписал трехлетний контракт новичка с клубом НХЛ, об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

19-летний хоккеист был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ 2024 года под 5-м номером.

Ранее СКА объявил об уходе форварда. В системе петербугского клуба, Демидов выиграл Кубок Харламова-2024 и дважды признавался лучшим игроком МХЛ как игрок «СКА-1946».

В нынешнем сезоне за основную команду системы СКА, россиянин оформил 49 (20+29) очков по системе «гол+пас» в регулярном чемпионате и отметился 5 (3+2) результативными действиями в шести матчах против московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина.