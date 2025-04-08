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    «Монреаль» объявил о подписании контракта с Демидовым

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Монреаль Канадиенс КХЛ СКА
    Российский нападающий Иван Демидов подписал трехлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс», об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

    Иван Демидов
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    Иван Демидов

    19-летний хоккеист был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ 2024 года под 5-м номером.

    Ранее СКА объявил об уходе форварда. В системе петербугского клуба, Демидов выиграл Кубок Харламова-2024 и дважды признавался лучшим игроком МХЛ как игрок «СКА-1946».

    В нынешнем сезоне за основную команду системы СКА, россиянин оформил 49 (20+29) очков по системе «гол+пас» в регулярном чемпионате и отметился 5 (3+2) результативными действиями в шести матчах против московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина.

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