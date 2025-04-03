Разин прокомментировал победу «Металлурга» в матче против «Авангарда»

Главный тренервысказался о победе своей команды в 5-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против(3:1).

«Хорошее начало матча, создали много моментов, впервые в серии повели в две шайбы, что и предрешило исход игры. Порадовал третий период. 16 заблокированных бросков — это командный показатель. Все ребята бились и старались. Нас ждет продолжение серии.

В большинстве многое зависит от мастерства исполнителей. У "Авангарда" очень хорошее меньшинство. Я не столько могу ругать нашу спецбригаду большинства, сколько могу похвалить бригаду меньшинства "Авангарда". У них очень энергозатратный способ обороны, им только аплодисменты», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Металлург» сократил отставание в счете в серии против «Авангарда» (счет в серии 2:3). Следующая игра состоится 5-го апреля в Омске.