Овечкин: Гретцки сказал, что поддерживает меня

Форвард «Вашингтона»отметил, что для него значит поддержка лучшего снайпера в истории регулярных чемпионатов НХЛ

Ранее «Вашингтон» уступил в гостях «Каролине» со счетом 1:5, Овечкин забросил шайбу. 39‑летний россиянин забил 892‑й гол в «регулярках». Чтобы побить рекорд Гретцки (894 шайбы), форварду «Кэпиталз» осталось поразить ворота соперников три раза.

«Гретцки — великий, знаковая фигура для хоккея. Мы находимся на связи. Он сказал мне, что поддерживает (меня), и я уверен, что он присоединится к команде и будет следовать за нами на матчах», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

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В нынешнем сезоне Александр Овечкин набрал 66 (39+27) очков.