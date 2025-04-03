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    Овечкин: Гретцки сказал, что поддерживает меня

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметил, что для него значит поддержка лучшего снайпера в истории регулярных чемпионатов НХЛ Уэйна Гретцки.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Ранее «Вашингтон» уступил в гостях «Каролине» со счетом 1:5, Овечкин забросил шайбу. 39‑летний россиянин забил 892‑й гол в «регулярках». Чтобы побить рекорд Гретцки (894 шайбы), форварду «Кэпиталз» осталось поразить ворота соперников три раза.

    «Гретцки — великий, знаковая фигура для хоккея. Мы находимся на связи. Он сказал мне, что поддерживает (меня), и я уверен, что он присоединится к команде и будет следовать за нами на матчах», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

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    В нынешнем сезоне Александр Овечкин набрал 66 (39+27) очков.

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