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    Гатиятулин — о поражении «Ак Барса»: Допустили больше результативных ошибок

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Автомобилист
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился мнением об игре своей команды в пятом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» (0:2).

    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»
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    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»

    «Допустили больше результативных ошибок, готовимся дальше.

    Команда играла прямолинейно в атаке? Не соглашусь. Как я ранее говорил, играют два равных соперника, и у нас были хорошие моменты, и у соперника, но соперник ими воспользовался.

    Удовлетворен ли игрой Коршкова? На этот вопрос я смогу ответить только тогда, когда разберём матч, тогда будут ответы. Не пошли на изменения звеньев, могу повторить: проанализируем матч, время у нас есть», — передает слова Гатиятулина Чемпионат.

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    • После этого матча «Ак Барс» проигрывает «Автомобилисту» со счетом в серии 2:3. Следующая встреча пройдет 5-го апреля в Казани.

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