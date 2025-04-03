Гатиятулин — о поражении «Ак Барса»: Допустили больше результативных ошибок

Главный тренерподелился мнением об игре своей команды в пятом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против(0:2).

«Допустили больше результативных ошибок, готовимся дальше.

Команда играла прямолинейно в атаке? Не соглашусь. Как я ранее говорил, играют два равных соперника, и у нас были хорошие моменты, и у соперника, но соперник ими воспользовался.

Удовлетворен ли игрой Коршкова? На этот вопрос я смогу ответить только тогда, когда разберём матч, тогда будут ответы. Не пошли на изменения звеньев, могу повторить: проанализируем матч, время у нас есть», — передает слова Гатиятулина Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» проигрывает «Автомобилисту» со счетом в серии 2:3. Следующая встреча пройдет 5-го апреля в Казани.