«Динамо» Мн — ЦСКА: счет матча 7:0, обзор голов

Минскоеодержало уверенную победу над(7:0) в пятом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ.

В составе «зубров» дубли оформили Егор Бориков и Роман Горбунов. Еще по шайбе забросили Сэм Энас, Роб Хэмилтон и Андрей Стась.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. «Запад» «Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 7:0 (4:0, 3:0, 0:0) Голы: Бориков — 2 (Липский, Тирни), 1:45 — 1:0. Энас — 2 (Гросс, Хенкель), 10:26 — 2:0. Бориков — 3 (Тирни, Брук), 11:38 — 3:0. Хэмилтон — 1 (Сотишвили, Кузнецов), 19:38 — 4:0. Горбунов — 2 (Уэлле, Энас), 23:11 — 5:0. Стась — 1 (Кузнецов, Хэмилтон), 23:29 — 6:0. Горбунов — 3 (Волков), 27:30 — 7:0Вратари: Демченко — Просветов (Хомченко, 11:38)Броски: 29 (12+11+6) — 23 (5+13+5)Штраф: 14 — 14

После этого матча минское «Динамо» ведет в серии с ЦСКА со счетом 3:2. Следующая игра состоится 5-го апреля в Москве.