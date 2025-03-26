Разин: Первый блин получился комом

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»прокомментировал поражение своего клуба в первой игре 1/8 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции от «Авангарда» (1:4).

«Как говорится, первый блин комом. Играли в принципе хорошо. Плохое начало было, сразу пропустили два гола. Но руки не опустили, создали много моментов, атаковали, не хватило мусорного гола где-то. Серия только начинается. Вратарь у "Авангарда" молодец. Ждем следующую битву.

"Авангард" всю игру действовал активно, просто в начале удачно забили. От синей линии зашла, во втором голе мы не разобрались. Наши российские тренеры тоже иногда хорошо начинают, играют в давление, у них есть такие качества.

Соперник не играл в откат, поэтому проникающие передачи не проходили, так как соперник играл плотно в средней зоне. И все равно защитники находили варианты, мы много атак создавали, скажем, "3 в 3". Так что я бы не сказал, что наши защитники плохо начинали атаки, мы сыграли 17,5 минут в чужой зоне», — рассказал Разин на пресс-конференции.

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Второй матч серии пройдет 28 марта в Магнитогорске. Она идет до четырех побед одной из сторон.