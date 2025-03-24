Козырев — о серии со «Спартаком»: Как побеждать? Нужно лишать соперника пространства

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящей серии 1-го раунда плей-офф КХЛ против

«Спартак — хороший соперник, и мы хотим показать свою лучшую игру. Будем играть на победу, приложим все силы. Модель игры? Да, мы не отходим от неё, всегда стараемся играть первым номером, и в этих матчах будем стараться комбинировать, играть за счёт контроля шайбы.

Как побеждать? Нужно лишать соперника пространства, контролировать шайбу, реализация здесь тоже большой момент. И там есть игроки с хорошими навыками, и могут такие моменты реализовывать, и у нас есть такие игроки. Кто будет поудачливее, тот и победит», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

По итогам регулярного чемпионата «Северсталь» заняла 6-е место в таблице Запада с 83 очками в активе. Первый матч 1-го раунда плей-офф КХЛ состоится 26-го марта в Москве.