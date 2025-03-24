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    Козырев — о серии со «Спартаком»: Как побеждать? Нужно лишать соперника пространства

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Спартак
    Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев поделился ожиданиями от предстоящей серии 1-го раунда плей-офф КХЛ против «Спартака».

    Андрей Козырев — главный тренер «Северстали»
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    Андрей Козырев — главный тренер «Северстали»

    «Спартак — хороший соперник, и мы хотим показать свою лучшую игру. Будем играть на победу, приложим все силы. Модель игры? Да, мы не отходим от неё, всегда стараемся играть первым номером, и в этих матчах будем стараться комбинировать, играть за счёт контроля шайбы.

    Как побеждать? Нужно лишать соперника пространства, контролировать шайбу, реализация здесь тоже большой момент. И там есть игроки с хорошими навыками, и могут такие моменты реализовывать, и у нас есть такие игроки. Кто будет поудачливее, тот и победит», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

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    • По итогам регулярного чемпионата «Северсталь» заняла 6-е место в таблице Запада с 83 очками в активе. Первый матч 1-го раунда плей-офф КХЛ состоится 26-го марта в Москве.

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