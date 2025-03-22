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    «Вашингтон» — «Флорида»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Флорида Пантерз Прогнозы на НХЛ
    В ночь с 22 на 23 марта в полночь состоится встреча «Вашингтона» и «Флориды» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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    «Вашингтон» выиграл 3 последних матча в турнире и теперь наверняка захочет продлить свою серию до четырех игр. 21 марта команда Овечкина переиграла Филадельфию со счетом 3:2.

    «Флорида» с большим трудом обыграла «Коламбус», благодаря чему смогла немного реабилитироваться после двух поражений подряд. Как бы там ни было, но у «пантер» есть запас очков с которым они уверенно себя чувствуют в зоне плей-офф.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз, выбрав две ставки за 1.95 и 2.06.

    • Коэффициенты букмекеров: 2.55 и 2.40 на победу в матче, 1.95 и 1.85 на победу с учетом ОТ и буллитов

    • ИИ считает, что игра завершится вничью 2:2.

    • В феврале «Вашингтон» обыграл «Флориду» 6:3.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Флорида» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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