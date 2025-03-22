В ночь с 22 на 23 марта в полночь состоится встречав рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Вашингтон» выиграл 3 последних матча в турнире и теперь наверняка захочет продлить свою серию до четырех игр. 21 марта команда Овечкина переиграла Филадельфию со счетом 3:2.

«Флорида» с большим трудом обыграла «Коламбус», благодаря чему смогла немного реабилитироваться после двух поражений подряд. Как бы там ни было, но у «пантер» есть запас очков с которым они уверенно себя чувствуют в зоне плей-офф.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на матч:

Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз, выбрав две ставки за 1.95 и 2.06.

сделали прогноз, выбрав две ставки за 1.95 и 2.06. Коэффициенты букмекеров: 2.55 и 2.40 на победу в матче, 1.95 и 1.85 на победу с учетом ОТ и буллитов

ИИ считает, что игра завершится вничью 2:2.

В феврале «Вашингтон» обыграл «Флориду» 6:3.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Флорида» смотрите на LiveCup.Run.

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