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    «Автомобилист» с минимальным счетом выиграл у «Металлурга» в матче КХЛ

    «Автомобилист» — «Металлург»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    «Автомобилист» на своем льду был сильнее магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

    Артем Каштанов
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    Артем Каштанов

    Дублем в составе победителей отметился Артем Каштанов, также отличился Анатолий Голышев.

    За гостей забивали Робин Пресс и Трой Джозефс.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
    Голы: Каштанов — 5 (Шашков, Романцев), 16:28 — 1:0. Каштанов — 6 (Да Коста), 23:17 — 2:0. Голышев — 13 (Дитц), 27:37 — 3:0. Пресс — 7 (Джонсон), 30:34 — 3:1. Джозефс — 9 (Канцеров, Пресс), 59:21 — 3:2Вратари: Аликин — Набоков (Смолин, 27:37, 58:06 — 59:21, 59:48)Броски: 26 (10+10+6) — 23 (6+2+15)Штраф: 11 — 11

    После этого матча у «Автомобилиста» стало 89 очков, он закончил регулярку на 4-м месте в Восточной конференции. «Металлург» (90) стал третьим.

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