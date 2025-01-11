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    Гусев — об улыбке после заброшенной шайбы в ворота СКА: Думаю, вы сами догадываетесь почему

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо СКА
    Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев заявил, что ему было принципиально обыграть свою бывшую команду СКА (5:4).

    Никита Гусев рад победе над СКА
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    Никита Гусев рад победе над СКА

    «Широкая улыбка после заброшенной победной шайбы в ворота СКА? Думаю, вы сами догадываетесь почему.

    Обыграть СКА было крайне принципиально? Конечно. Очень важно обыграть сильную команду. В КХЛ много сильных команд? Так надо было», — передает слова Гусева «Матч ТВ».

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    • Напомним, что Гусев перешел в московское «Динамо» из СКА. В прошедшей встрече форвард забросил победную шайбу за 27 секунд до конца 3-го периода.

    После этого матча «Динамо» занимает 2-е место в таблице Запада с 57-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Северстали» 14-го января.

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