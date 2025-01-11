ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Абдукодир ХусановМонстр обороны. Почему «Манчестер Сити» подписывает Абдукодира Хусанова из «Ланса»
  • 22:26
    • Гол Кейна обеспечил «Баварии» победу над «Боруссией» М
  • 21:59
    • «Торино» и «Ювентус» поделили очки в матче Серии А
  • 19:39
    • Московское «Динамо» вырвало победу у СКА в матче КХЛ
  • 22:43
    • «Манчестер Сити» забил восемь безответных голов «Солфорду» в Кубке Англии
  • 19:58
    • «Борнмут» и «Челси» идут дальше в Кубке Англии, а «Брентфорд» покидает турнир
    Все новости спорта

    Гатиятулин прокомментировал волевую победу «Ак Барса» в матче против «Барыса»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Барыс
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (5:4 ОТ).

    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»

    «Проявили характер. Понимали, что придётся взламывать оборону соперника. Для нас матч сложился по худшему сценарию. В первом периоде не забили, во втором пропустили два гола. Здорово, что правильно среагировали, быстро сравняли. Затем — ошибка в своей зоне, но молодцы, что не бросили играть. Спасибо болельщикам, которые поддерживали от начала до конца. Эмоциональный был прошлый матч, но был день отдыха, день на подготовку. Вопрос в реализации моментов. Забили бы — сопернику пришлось бы раскрываться.

    Мы помним нашу игру в Астане. Матч для нас складывался тогда непросто. Соперник плотно играл в обороне, вратарь подчищал их ошибки. Не сказал бы, что в лиге есть слабые команды, у каждого соперника есть свои сильные стороны. Каждый матч — новая история, и каждый матч мы разбираем ошибки и говорим о них ребятам. Хоккей — быстрая игра, и нужно принимать быстрые решения. Этот матч показал, что за неправильные решения соперник наказывает. Ребята и сами понимают, где нужно прибавить, где упростить игру», — передает слова Гатиятулина Чемпионат.

  • «Сибирь» — в зоне плей-офф, «Куньлунь» приблизился к топ-8, «Нефтехимик» по-прежнему не побеждает
  • КХЛ: обзор 17-й игровой недели
  • 06/01/2025

    • После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 56-ю очками в активе. В следующем поединке казанцы встретятся с «Амуром» 14-го января.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» удержит лидерство в Серии А
  • «Наполи» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Разгрома не будет
  • «ПСЖ» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Реал» снова возьмет трофей
  • «Реал» Мадрид — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.75
  • Экспресс дня 12 января 2025 года
  • Сегодня в 20:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Наполи — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Болонья — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аугсбург — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тулуза — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монпелье — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие