Гатиятулин прокомментировал волевую победу «Ак Барса» в матче против «Барыса»

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(5:4 ОТ).

«Проявили характер. Понимали, что придётся взламывать оборону соперника. Для нас матч сложился по худшему сценарию. В первом периоде не забили, во втором пропустили два гола. Здорово, что правильно среагировали, быстро сравняли. Затем — ошибка в своей зоне, но молодцы, что не бросили играть. Спасибо болельщикам, которые поддерживали от начала до конца. Эмоциональный был прошлый матч, но был день отдыха, день на подготовку. Вопрос в реализации моментов. Забили бы — сопернику пришлось бы раскрываться.

Мы помним нашу игру в Астане. Матч для нас складывался тогда непросто. Соперник плотно играл в обороне, вратарь подчищал их ошибки. Не сказал бы, что в лиге есть слабые команды, у каждого соперника есть свои сильные стороны. Каждый матч — новая история, и каждый матч мы разбираем ошибки и говорим о них ребятам. Хоккей — быстрая игра, и нужно принимать быстрые решения. Этот матч показал, что за неправильные решения соперник наказывает. Ребята и сами понимают, где нужно прибавить, где упростить игру», — передает слова Гатиятулина Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 56-ю очками в активе. В следующем поединке казанцы встретятся с «Амуром» 14-го января.