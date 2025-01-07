Мамбеталиев: Хватило сил сравнять счет, жаль, в овертайме не реализовали моменты

Главный тренерподвел итог матча против «(2:3 Б).

«Начало было неважным, как будто ребята были в сонном состоянии. Во втором периоде тоже не знаю, во что начали играть, было удаление, выбежали вшестером на лед. Хватило сил сравнять счет, жаль, в овертайме не реализовали моменты.

Мы готовим ребят функционально, тактически, разбираем соперника. Эмоции приходят тогда, когда есть силенки, когда их нет, они уходят и больше не приходят. Есть моменты, когда кто‑то успокаивается, кого‑то приходится будить. Мягко так скажу. Кто‑то держит себя в тонусе, но надо, чтобы вся команда сражалась на льду», — цитирует Мамбеталиева «Матч ТВ».

«Автомобилист» с 50 очками занимает пятое место в таблице Восточной конференции, «Барыс» с 24 баллами находится на 11-й строчке.