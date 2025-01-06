«Торпедо» прервало победную серию минского «Динамо»

Минскоепроиграло нижегородскомув домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч в Минске завершился со счетом 4:2 в пользу «Торпедо».

У гостей дважды отличился Максим Летунов. Еще по шайбе в ворота хозяев отправили Евгений Свечников и Игорь Ларионов-младший.

В составе минской команды авторами результативных бросков стали Вадим Шипачев и Егор Бориков.

«Торпедо» прервало четырехматчевую победную серию «Динамо».

Прогнозы и ставки на КХЛ

Минское «Динамо» занимает шестое место в Западной конференции КХЛ — 51 очко. «Торпедо» находится на восьмой строчке — 44 очка.