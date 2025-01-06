«Торпедо» прервало победную серию минского «Динамо»

Максим Летунов Фото: globallookpress.com
Матч в Минске завершился со счетом 4:2 в пользу «Торпедо».
У гостей дважды отличился Максим Летунов. Еще по шайбе в ворота хозяев отправили Евгений Свечников и Игорь Ларионов-младший.
В составе минской команды авторами результативных бросков стали Вадим Шипачев и Егор Бориков.
«Торпедо» прервало четырехматчевую победную серию «Динамо».
Минское «Динамо» занимает шестое место в Западной конференции КХЛ — 51 очко. «Торпедо» находится на восьмой строчке — 44 очка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо Мн» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Голы: Летунов — 9 (бол., Атанасов, Войнов), 10:47 — 0:1. Свечников — 10 (Войнов), 31:45 — 0:2. Шипачев — 6 (бол., Гросс, Лайл), 34:35 — 1:2. Бориков — 7 (Мелош), 37:54 — 2:2. Летунов — 10 (Свечников, Силаев), 42:55 — 2:3. Ларионов — 5 (п.в., Линч, Томпсон), 59:12 — 2:4Вратари: Демченко (57:56 — 59:12) — БочаровШтраф: 6 — 8Броски: 32 (5+16+11) — 33 (13+6+14)