Агент Овечкина: Гол в пустые ворота тоже считается

Представитель нападающеговысказался о возвращении хоккеиста на лед.

Ранее нападающий забил в концовке матча с «Торонто» (5:2). Овечкин смог поразить пустые ворота.

«Хорошее возвращение, разумное игровое время для первого матча. Гол в пустые ворота тоже считается. Замечательно! Главное, что Саша, как капитан, вел команду вперед и она победила. Саша любит играть в Торонто, это для него хороший город. Он часто успешно там играет», — цитирует Чистякова «Спорт-Экспресс».

У Овечкина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории после Гретцки, который забросил 894 шайбы.