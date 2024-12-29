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    Агент Овечкина: Гол в пустые ворота тоже считается

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Представитель нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков высказался о возвращении хоккеиста на лед.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Ранее нападающий забил в концовке матча с «Торонто» (5:2). Овечкин смог поразить пустые ворота.

    «Хорошее возвращение, разумное игровое время для первого матча. Гол в пустые ворота тоже считается. Замечательно! Главное, что Саша, как капитан, вел команду вперед и она победила. Саша любит играть в Торонто, это для него хороший город. Он часто успешно там играет», — цитирует Чистякова «Спорт-Экспресс».

    У Овечкина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории после Гретцки, который забросил 894 шайбы.

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