Агент Овечкина подвел итоги года для капитана «Вашингтона»

, агент форварда «Вашингтона», подвел итоги года для 39-летнего нападающего. По его словам, хоккеист стал увереннее и спокойнее.

«В целом, этот год для Александра оценю положительно, особенно вторую его часть. Он провел хорошую предсезонную подготовку, внес в нее некоторые изменения. Александр, как и вся команда, начал сезон очень хорошо. Его результативность лишний раз об этом говорит. "Вашингтон" идет в лидерах Восточной конференции, это тоже немаловажно.

Что касается трудностей, то, конечно, сложно судить со стороны. Могу сказать, что у него было очень плотное лето и было мало свободного времени. Свой отпечаток наложили и предсезонная подготовка, и рекламные обязательства. Возможно, недостаток времени перед новым сезоном и стал этой трудностью.

В чем Александр в этом году стал сильнее? Думаю, это приобретенное спокойствие, причем в самом хорошем смысле этого слова. Он стал спокойнее, увереннее, что передается и команде», — сказал Чистяков Sport24.

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До этого сообщалось, что Овечкин завершил восстановление после перелома малоберцовой кости, полученного 19 ноября.