Воробьев: В конце все решило мастерство

Главный тренерподвел итог матча против(2:1 Б).

«Сложная, тяжелая игра. Было много борьбы, соперник был посвежее. На характере выжимали, прошлая игра со СКА была тоже тяжелой, плюс был перелет. Ребята молодцы, сражались до конца. В конце все решило мастерство.

Силы, эмоции заканчивались, плюс соперник добавил. В целом мы справлялись, кроме того большинства, которое "Нефтехимик" реализовал», — цитирует Воробьева «Матч ТВ».

ЦСКА с 55 очками идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Нефтехимика» 37 баллов и восьмое место на «Востоке».