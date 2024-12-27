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    Воробьев: В конце все решило мастерство

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    Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итог матча против «Нефтехимика» (2:1 Б).

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Сложная, тяжелая игра. Было много борьбы, соперник был посвежее. На характере выжимали, прошлая игра со СКА была тоже тяжелой, плюс был перелет. Ребята молодцы, сражались до конца. В конце все решило мастерство.

    Силы, эмоции заканчивались, плюс соперник добавил. В целом мы справлялись, кроме того большинства, которое "Нефтехимик" реализовал», — цитирует Воробьева «Матч ТВ».

    ЦСКА с 55 очками идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Нефтехимика» 37 баллов и восьмое место на «Востоке».

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