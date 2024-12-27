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    «Локомотив» уверенно выиграл у «Витязя» в КХЛ

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в гостях победил «Витязь» со счетом 5:3.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    На дубль Артура Каюмова и голы Максима Шалунова, Павла Красковского и Даниила Тесанова гости ответили точными бросками Дмитрия Бучельникова, Фредерика Готье и Руслана Педана.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Московская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)
    Голы: Шалунов — 13, 7:46 — 0:1. Бучельников — 10 (Чехович, Рыков), 18:14 — 1:1. Каюмов — 12 (Березкин, Киселевич), 25:53 — 1:2. Каюмов — 13 (бол., Сергеев, Шалунов), 29:09 — 1:3. Красковский — 6 (Тесанов, Полунин), 31:59 — 1:4. Готье — 10 (Яровой), 48:57 — 2:4. Тесанов — 3 (Полунин, Рафиков), 50:00 — 2:5. Педан — 1 (Готье, Дарьин), 50:51 — 3:5Вратари: Дорожко — ИсаевШтраф: 10 — 8Броски: 21 (9+6+6) — 37 (16+12+9)

    «Локомотив» с 66 баллами идет первым в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» с 36 очка идет девятым.

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