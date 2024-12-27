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    Источник: Овечкин может сыграть в ближайшем матче

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Торонто Мэйпл Лифс
    Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин начал тренировки в общей группе, сообщает журналист Том Гулитти.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Сегодня, 27 декабря, 39-летний хоккеист провел первое занятие на льду без ограничений. Ожидается, что его возвращение в официальной игре состоится в ночь на 29 декабря в матче против «Торонто».

    Овечкин тренерским штабом наигрывался в первом звене с Диланом Строумом и Алексеем Протасом.

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    • Последний раз нападающий выходил на лед 19 ноября в матче с «Ютой». Всего у Овечкина в этом сезоне 18 матчей и 25 (15+10) очков. До великого рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ осталось 26 голов.

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