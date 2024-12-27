Никитин: Когда ты 10 минут без работы, а потом бросок — тяжело

Главный тренервысказался о матче против(5:3).

«Хорошие голы забили, в атаке достаточно времени провели. Готовимся дальше.

Пропущенные голы? Не хочу говорить в оправдание Дане Исаеву, но когда ты 10 минут без работы, а потом бросок — тяжело. У "Витязя" тоже мастеровитые ребята, они реализовали свои моменты.

Паник? Согласен, что у него было всего два момента в начале и всё. Мы присматриваемся к нему, а он к нам. Мы смотрим его в разных тройках, ищем, с кем у него будет лучшее взаимопонимание. Это вопрос не одной недели. Нам нужно разобраться с его местом в команде. Его моменты — это показатель, что он понимает игру.

Паник и Радулов? Я бы не стал Паника сравнивать с Радуловым, Александр — он единственный в своём роде.

Переход Коростелёва? Коростелёва мы рассматривали. Цена нас не устроила», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» с 66 баллами идет первым в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» с 36 очка идет девятым.