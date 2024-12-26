Плющев: То, что Женя Кузнецов выбыл надолго — плохо для нашей лиги

Бывший главный тренер сборной Россииотреагировал на травму, которую он получил в матче против

«То, что Женя Кузнецов выбыл надолго — плохо для нашей лиги, а не только для СКА. Люди ходят на звезд, покупают билеты, смотрят трансляции. Мы говорим не только про уровень игры, но и про узнаваемость вида спорта и его главных лиц. Это уже экономика, то, за счет чего этот спорт живет. Странно, почему лига не оберегает звезд, дает против них играть жестко, порой грязно. Сколько тяжелых травм уже было в этом сезоне?

И почему у нас вдруг судьи перестали давать штрафы за удары в голову. Раньше давали 5+20 — удаляли до конца игры, потом просто 5, а теперь вообще закрывают на это глаза. Кто тогда будет играть в хоккей, когда всех перекалечат?» — цитирует Плющева «Матч ТВ».

Ранее была информация, что хоккеист находился без сознания.

В этом сезоне Кузнецов провел за СКА 33 матча и набрал 33 (10+23) очка.