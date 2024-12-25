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    ЦСКА победил СКА в КХЛ, команды забросили 11 шайб на двоих

    ЦСКА — СКА: счет матча 6:5, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на своем льду обыграл СКА со счетом 6:5.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    В составе победителей забили Павел Карнаухов (дважды), Денис Гурьянов, Виталий Абрамов, Максим Соркин и Кирилл Долженков. За гостей отличились Сергей Сапего, Александр Никишин, Арсений Грицюк, Иван Демидов и Сергей Плотников.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 6:5 (5:0, 0:1, 1:4)
    Голы: Карнаухов — 6 (Нестеров, Классон), 0:41 — 1:0. Гурьянов — 10 (Уильямс, Афанасьев), 0:57 — 2:0. Абрамов — 18 (Полтапов, Уильямс), 8:11 — 3:0. Соркин — 17 (Полтапов), 14:02 — 4:0. Карнаухов — 7 (Мамин), 14:38 — 5:0. Сапего — 1 (Деанджело, Плотников), 38:34 — 5:1. Никишин — 7 (Глотов, И. Демидов), 47:36 — 5:2. Долженков — 1 (Ярош), 47:51 — 6:2. Грицюк — 11 (Зайцев, Григоренко), 49:23 — 6:3. И. Демидов — 9 (Григоренко), 54:37 — 6:4. Плотников — 17 (Акользин, Никишин), 55:52 — 6:5Вратари: Просветов — Заврагин (Мойсевич, 0:57, Заврагин, 14:38, 55:16 — 58:02, 58:17)Штраф: 6 — 4Броски: 29 (12+6+11) — 36 (6+14+16)

    ЦСКА с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (48) — шестой.

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