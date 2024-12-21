ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаСохранить репутацию. Гвардиола должен последовать примеру Клоппа и покинуть «Ман Сити»
    Все новости спорта

    «Авангард» продлил контракт с Ткачевым

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард
    «Авангард» и форвард Владимир Ткачев продлили контракт до конца сезона-2029/2030, сообщает пресс-служба омской команды.

    Владимир Ткачев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Ткачев

    «Омский "Авангард" на данный момент находится совсем не на том месте, на котором его привыкли видеть болельщики. По этой причине был предпринят ряд шагов по перестройке основного состава команды, и мы видим, что результат постепенно приходит.

    Перед дедлайном нашему клубу необходимо привести в соответствие с регламентом платёжную ведомость. В связи с этим мы вышли на переговоры с Владимиром Ткачёвым, который сразу же пошёл нам навстречу и согласился на существенное изменение условий контракта в текущем сезоне. В свою очередь, "Авангард" сделал встречный шаг и продлил контракт с Ткачевым ещё на один сезон. Мы благодарим игрока за конструктивный диалог по ходу переговоров.

    Ждём Владимира на льду, тем более что восстановление идёт полным ходом и прогноз благоприятный», — сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Барселона» и «Атлетико» определить сильнейшего?
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Усик снова побьет Фьюри и сохранит 3 титула?
  • Усик — Фьюри. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Выбьет ли «Вилла» из топ-5 «Манчестер Сити»?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 21 декабря
  • Сегодня в 20:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Усик — Фьюри
  • Бои
  • Завтра в 01:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лечче — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лестер — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие