«Авангард» продлил контракт с Ткачевым

и форвардпродлили контракт до конца сезона-2029/2030, сообщает пресс-служба омской команды.

«Омский "Авангард" на данный момент находится совсем не на том месте, на котором его привыкли видеть болельщики. По этой причине был предпринят ряд шагов по перестройке основного состава команды, и мы видим, что результат постепенно приходит.

Перед дедлайном нашему клубу необходимо привести в соответствие с регламентом платёжную ведомость. В связи с этим мы вышли на переговоры с Владимиром Ткачёвым, который сразу же пошёл нам навстречу и согласился на существенное изменение условий контракта в текущем сезоне. В свою очередь, "Авангард" сделал встречный шаг и продлил контракт с Ткачевым ещё на один сезон. Мы благодарим игрока за конструктивный диалог по ходу переговоров.

Ждём Владимира на льду, тем более что восстановление идёт полным ходом и прогноз благоприятный», — сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.