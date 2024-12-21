«Авангард» продлил контракт с Ткачевым

«Омский "Авангард" на данный момент находится совсем не на том месте, на котором его привыкли видеть болельщики. По этой причине был предпринят ряд шагов по перестройке основного состава команды, и мы видим, что результат постепенно приходит.
Перед дедлайном нашему клубу необходимо привести в соответствие с регламентом платёжную ведомость. В связи с этим мы вышли на переговоры с Владимиром Ткачёвым, который сразу же пошёл нам навстречу и согласился на существенное изменение условий контракта в текущем сезоне. В свою очередь, "Авангард" сделал встречный шаг и продлил контракт с Ткачевым ещё на один сезон. Мы благодарим игрока за конструктивный диалог по ходу переговоров.
Ждём Владимира на льду, тем более что восстановление идёт полным ходом и прогноз благоприятный», — сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.