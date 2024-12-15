Овечкин может отправиться с «Вашингтоном» на ближайший выезд

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
«Кэпиталз» 17 декабря встретится на выезде с «Далласом», а 18-го числа сразится в гостях против «Чикаго».
Уточняется, что в случае поездки Овечкин проведет лишь одну утреннюю тренировку перед игрой с «Далласом», а также возможна одна тренировка с резервистами в преддверии матча с «Чикаго».
Овечкин получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2). Игра состоялась 19 ноября.
Ранее сообщалось, что Овечкин пропустит минимум четыре недели.