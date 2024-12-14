Третьяк: С Беларусью никогда легко не бывает

Президент Федерации хоккея Россиивысказался о победе команды «Россия 25» над Беларусью (4:3 ОТ).

«С Беларусью никогда легко не бывает. Прошлогодний турнир мы еле выиграли, позапрошлый вообще проиграли. Когда счет был 2:0, по игре в принципе все складывалось в нашу пользу.

Надо сказать болельщикам большое спасибо — все-таки 21400 зрителей пришли на наш матч. Очень приятно, что в Санкт-Петербурге любят хоккей.

Очень порадовал Кузнецов. Давно я его не видел. Действительно техничный игрок. Он сейчас сказал очень хорошие слова: "Ребята, дорожите каждой секундой пребывания в сборной. Я уже намного старше вас, но вы должны знать, что это большая честь — надевать майку сборной". Меня это прямо растрогало, — приводит слова Третьяка "Спорт-Экспресс".

После этого матча "Россия 25" занимает 1-е место в таблице Кубка Первого канала с 5-ю очками в активе, а Беларусь — на 2-й позиции с 4 баллами.