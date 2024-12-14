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    Кузнецов: Стереотипы у людей, что есть слабые сборные

    Хоккей Кубок Первого канала Сборная России Сборная Белоруссии
    Нападающий сборной «Россия 25» Евгений Кузнецов высказался о победе над Беларусью (4:3 ОТ) на Кубке Первого канала.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «Матч тяжёлый. К сожалению, сейчас уже все научились кататься и играть. Наверное, такие стереотипы у людей ещё есть, что есть какие-то слабые сборные. Сейчас такого нет, люди, которые разбираются в хоккее, понимают, что с каждым соперником тяжело, особенно если они играют организованно. Мы это и увидели, хорошо, что победили. Если бы проиграли — было бы плохо.

    Мой гол? Василич Глотов отдал пас хороший, забил важный гол. Главное, выиграли, теперь можно улыбаться 24/7. Это то, ради чего приезжают молодые ребята в сборную — чтобы улыбаться. Если бы проиграли, атмосфера была бы уже другая, воспоминания остались бы негативные. А так всё в наших руках, надо выходить и завтра побеждать.

    К сожалению, я уже в таком возрасте, когда уже приходится если не учить, то как-то делиться своей историей. Я в сборной с 18-19 лет, и когда ты молодой парень, то выходишь хихикаешь, для тебя хоккей — это одна история. А когда становишься старше, то уже начинаешь ценить такие моменты. Не хочется навязывать своё мнение, учить ребят, которые помоложе. Но как минимум рассказать им, как когда-то в своё время мне рассказывали, как надо вести себя в сборной. Надеюсь, что все ребята кайфуют от времени, которое здесь проводят.

    На шайбе наклейка большая, мне не нравится, она мешает бросать», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

    После этого матча «Россия 25» занимает 1-е место в таблице Кубка Первого канала с 5-ю очками в активе, а Беларусь — на 2-й позиции с 4 баллами.

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