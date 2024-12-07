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    Заварухин: В первом периоде мы были наблюдателями и проиграли игру

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    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин назвал причины поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:4).

    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»
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    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»

    «В первом периоде мы были наблюдателями и проиграли игру. "Авангард" с победой.

    Мы раньше выигрывали первые периоды, никто об этом не говорил. Сейчас стали проигрывать часто — стали заострять внимание на этом. Будем разбираться. Плюсы сегодняшнего матча в 32 бросках в створ. На три игры было голевых шансов», — передает слова Заварухина Чемпионат.

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    • После этого матча «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице Востока с 42 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Металлурга» 18-го декабря.

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