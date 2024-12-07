В «Авангарде» сообщили, когда Ги Буше прибудет в расположение клуба

Исполняющий обязанности главного тренераподелился информацией о том, когдаприступит к работе в омском клубе.

«Нас ждёт три выходных, а затем мы вернёмся к работе, будем тренироваться. Новый главный тренер приезжает 12 декабря. Мы его ждём.

Поэтому я уверен, что мы будем усердно работать над системой игры, будут определённые изменения. Поэтому хоккеистам будет, на чем поработать, и нужно будет прилагать усилия», — сказал Подконицкий в видео на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что 27-го ноября пресс-служба «Авангарда» объявила о назначении Ги Буше на пост главного тренера. Сегодня, 7-го декабря омичи обыграли «Автомобилист» со счетом 4:2.