Марченко: Восстановился на 85-90 процентов

Защитниквысказался о своем восстановлении после травмы.

«На 85-90 процентов восстановился. Я себя лучше чувствую. Понятное дело, что надо где-то заниматься, контролировать. Но я могу выполнять все требования тренерского штаба.

Морально тяжело? Да, неприятно. Сразу несколько команд вышло на связь, но мне на операцию пришлось ехать. Много команд начали узнавать, сколько по времени будет реабилитация. Предложения были. Переживал, как колено будет себя чувствовать. В этом году уже гораздо лучше. Большой срок, неприятный», — цитирует Марченко «Спорт-Экспресс».

Защитник пополнил состав казанского клуба по ходу прошедшего сезона. Марченко успел провести 22 матча за «Ак Барс» и сделал 2 голевые передачи.