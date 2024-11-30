Заварухин: Дерби есть дерби, много голов, скоростная игра

Главный тренервысказался о матче против(3:5).

«Дерби есть дерби, много голов, скоростная игра. Не понравились наши ошибки, дисциплина, потери шайбы на синей линии, неправильные смены. Соперник наказывает за это, будем разбирать ошибки. Хороший третий период, можно занести его в актив, много моментов создали, 18 бросков в створ. Где-то не повезло, может, но везёт тому, кто везёт.

Мастеровитые игроки "Трактора" реализовали свои моменты. Мы могли, но не забили. В третьем периоде вратарь соперника переиграл нападающих.

Первый домашний матч мы больше оборонялись, соперник больше времени провёл в зоне атаки, доминировал. Сегодня, считаю, было наоборот, в третьем периоде мы больше доминировали, а соперник забил с контратак», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

После этого матча «Трактор» занимает 1-е место в таблице Востока с 46-ю очками в активе, а «Автомобилист» — на 3-й позиции (41 балл).