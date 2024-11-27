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    Сергей Зубов: По самоотдаче вообще вопросов нет

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Ак Барс
    Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Ак Барса» (2:3 ОТ).

    Сергей Зубов — главный тренер «Сочи»
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    Сергей Зубов — главный тренер «Сочи»

    «По самоотдаче вообще вопросов нет, ребята молодцы. Бились против сильного соперника, допустили ненужные ошибки в конце, не дотерпели где-то. Было большинство, нужно было решать. Опять, мягко сказать, было слабое решение с шайбой.

    Такой момент, когда нужно решать исход матча, у нас был, но мы его, к сожалению, упустили. В концовке получили удаление, а на той стороне ребята мастеровитые, разобрались. Соперника с победой», — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Сочи» занимает 11-е место в таблице Запада с 25-ю очками в активе. В следующем поединке южане сыграют против «Адмирала» 30-го ноября.

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