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    «Ак Барс» обыграл «Сочи», у Галимова — дубль

    «Сочи» — «Ак Барс»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Сочи
    «Ак Барс» в овертайме одолел «Сочи» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Артем Галимов — нападающий «Ак Барса»
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    Артем Галимов — нападающий «Ак Барса»

    В основное время матча команды обменялись голами. У «Ак Барса» дублем отметился нападающий Артем Галимов, а в составе «Сочи» отличились Даниил Сероух и Василий Мачулин.

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Ак Барс». Победный гол на счету Дмитрия Яшкина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Сероух — 7 (Попов), 0:43 — 1:0. Галимов — 12 (Сафонов, Яруллин), 16:10 — 1:1. Мачулин — 2 (Сероух, Баклашев), 23:14 — 2:1. Галимов — 13 (Сафонов), 52:41 — 2:2. Яшкин — 12 (бол., Миллер, Петан), 60:53 — 2:3Вратари: Иванов — АрефьевБроски: 29 (6+13+9+1) — 37 (15+10+10+2)Штраф: 6 — 8

    После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе, а «Сочи» — на последней 11-й позиции Запада (25).

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