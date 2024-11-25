ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра»Трансферный дайджест. 19 — 25 ноября
    Все новости спорта

    ЦСКА уступил «Ак Барсу» в КХЛ

    ЦСКА — «Ак Барс»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Ак Барс
    В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в родных стенах проиграл «Ак Барсу» со счетом 1:2.

    «Ак Барс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ак Барс»

    Авторами голов в составе победителей стали Семен Кошелев и Артем Галимов. За хозяев шайба престижа на счету Ивана Дроздова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
    Голы: Кошелев — 8 (бол., Лямкин), 12:50 — 0:1. Дроздов — 7 (Каменев), 23:54 — 1:1. Галимов — 11 (мен., Сафонов), 30:06 — 1:2Вратари: Гамзин (59:37) — АрефьевШтраф: 6 — 10Броски: 39 (12+17+10) — 31 (8+9+14)

    ЦСКА с 35 очками занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» с 37 баллами располагается на четвертой строчке на «Востоке».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» усугубит положение «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов?
  • «Бавария» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • «Барселона» даже без Ямаля обыграет «Брест» с разгромным счетом?
  • «Барселона» — «Брест». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Покончит ли «Манчестер Сити» с поражениями?
  • «Манчестер Сити» — «Фейеноорд». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 25 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барселона — Брест
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фейеноорд
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интер — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  6.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:00
    •  4.12
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Имер — Захаров
  • Теннис
  • Завтра в 07:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие