ЦСКА — «Ак Барс»: счет матча 1:2, обзор голов

«Ак Барс» Фото: globallookpress.com
Авторами голов в составе победителей стали Семен Кошелев и Артем Галимов. За хозяев шайба престижа на счету Ивана Дроздова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Кошелев — 8 (бол., Лямкин), 12:50 — 0:1. Дроздов — 7 (Каменев), 23:54 — 1:1. Галимов — 11 (мен., Сафонов), 30:06 — 1:2Вратари: Гамзин (59:37) — АрефьевШтраф: 6 — 10Броски: 39 (12+17+10) — 31 (8+9+14)
ЦСКА с 35 очками занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» с 37 баллами располагается на четвертой строчке на «Востоке».