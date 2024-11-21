Козлов: мы неплохо проходили очень плотную оборону «Лады»

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(2:1 Б).

«Хороший матч с нашей стороны. Хорошее движение, прессинг, хорошо создавали моменты. Я считаю, мы неплохо проходили очень плотную оборону соперника. Хочу сказать, что было сложно. Тольятти — хорошая, габаритная, мобильная команда.

Мы сегодня, по-моему, пятьдесят раз бросили в створ, вратарь соперника был на высоте. Забили в концовке и выиграли по буллитам. Овертайм получился интересным: с атаками в одну и в другую сторону. Что один, что другой вратарь хорошо играли. На буллитах ребята молодцы, Самонов был надёжен.

Не взяли Ливо в поездку? Там такое повреждение, день ото дня ему становится легче. Будет ли играть дома, посмотрим по возвращению из поездки. Дебют Чёрного в КХЛ? Считаю, что он неплохо смотрелся. В конце я вынуждено дал больше игрового времени Ремпалу, поэтому Александр выпал из этой тройки. Мы следили за тем, как он играет в "Торосе", как он хорошо сейчас двигается, находится в хорошей форме, поэтому его и привлекли», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Востока с 36-ю очками в активе. В следующем поединке уфимцы сыграют против «Нефтехимика» 23-го ноября.