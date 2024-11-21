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    Козлов: мы неплохо проходили очень плотную оборону «Лады»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Салават Юлаев
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (2:1 Б).

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    «Хороший матч с нашей стороны. Хорошее движение, прессинг, хорошо создавали моменты. Я считаю, мы неплохо проходили очень плотную оборону соперника. Хочу сказать, что было сложно. Тольятти — хорошая, габаритная, мобильная команда.

    Мы сегодня, по-моему, пятьдесят раз бросили в створ, вратарь соперника был на высоте. Забили в концовке и выиграли по буллитам. Овертайм получился интересным: с атаками в одну и в другую сторону. Что один, что другой вратарь хорошо играли. На буллитах ребята молодцы, Самонов был надёжен.

    Не взяли Ливо в поездку? Там такое повреждение, день ото дня ему становится легче. Будет ли играть дома, посмотрим по возвращению из поездки. Дебют Чёрного в КХЛ? Считаю, что он неплохо смотрелся. В конце я вынуждено дал больше игрового времени Ремпалу, поэтому Александр выпал из этой тройки. Мы следили за тем, как он играет в "Торосе", как он хорошо сейчас двигается, находится в хорошей форме, поэтому его и привлекли», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Востока с 36-ю очками в активе. В следующем поединке уфимцы сыграют против «Нефтехимика» 23-го ноября.

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