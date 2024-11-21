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    «Лада» по буллитам уступила «Салавату Юлаеву» в КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Лада
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» по буллитам победил «Ладу» — 2:1.

    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»
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    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»

    В основное время за хозяев забил Трой Джозефс, а за гостей — Александр Хмелевский.

    В серии буллитов лучше оказались гости.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Джозефс — 4, 41:41 — 1:0. Хмелевский — 13 (бол., Тодд, Хафизуллин), 59:21 — 1:1Победный буллит: ХмелевскийВратари: Подъяпольский — Самонов (57:32 — 57:32)Штраф: 4 — 4Броски: 28 (11+9+6+2) — 55 (16+18+19+2)

    «Салават Юлаев» набрал 36 очков и идет на третьем месте в таблице Восточной конференции. «Лада» с 25 очками идет восьмой.

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