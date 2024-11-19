«Авангард» — «Динамо» Минск: счет матча 2:5, обзор голов

Минскоена чужой площадке одолело(5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе гостей дублем отметился Вадим Мороз, а по голу записали на свой счет Вадим Шипачев, Крис Тирни и Роман Горбунов.

У «Авангарда» шайбы забросили Игорь Мартынов и Алекс Грант.

Стоит отметить, что нападающий гостей Вадим Шипачев вышел на чистое 2-е место в списке лучших снайперов КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Динамо» (Минск) — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2) Голы: Мартынов — 4 (Яремчук, Рейнгардт), 3:19 — 1:0. Шипачев — 5 (Брук, Пышкайло), 21:26 — 1:1. Мороз — 8 (Шипачев, Волков), 30:19 — 1:2. Тирни — 3 (Брук, Дюбе), 35:22 — 1:3. Грант — 2 (Рейнгардт, Гуляев), 36:38 — 2:3. Мороз — 9 (Шипачев, Горбунов), 46:30 — 2:4. Горбунов — 7 (п.в., Шипачев), 57:47 — 2:5Вратари: Хомченко (57:40 — 57:47) — ТихомировБроски: 20 (7+7+6) — 27 (11+11+5)Штраф: 0 — 6

После этого матча минское «Динамо» занимает 6-е место в таблице Запада с 32 очками в активе, а «Авангард» — на 10-й позиции Востока (22).