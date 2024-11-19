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    Минское «Динамо» обыграло «Авангард», у Шипачева — гол и три ассиста

    «Авангард» — «Динамо» Минск: счет матча 2:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Динамо Минск
    Минское «Динамо» на чужой площадке одолело «Авангард» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Вадим Шипачев — нападающий минского «Динамо»
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    Вадим Шипачев — нападающий минского «Динамо»

    В составе гостей дублем отметился Вадим Мороз, а по голу записали на свой счет Вадим Шипачев, Крис Тирни и Роман Горбунов.

    У «Авангарда» шайбы забросили Игорь Мартынов и Алекс Грант.

    Стоит отметить, что нападающий гостей Вадим Шипачев вышел на чистое 2-е место в списке лучших снайперов КХЛ.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Динамо» (Минск) — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
    Голы: Мартынов — 4 (Яремчук, Рейнгардт), 3:19 — 1:0. Шипачев — 5 (Брук, Пышкайло), 21:26 — 1:1. Мороз — 8 (Шипачев, Волков), 30:19 — 1:2. Тирни — 3 (Брук, Дюбе), 35:22 — 1:3. Грант — 2 (Рейнгардт, Гуляев), 36:38 — 2:3. Мороз — 9 (Шипачев, Горбунов), 46:30 — 2:4. Горбунов — 7 (п.в., Шипачев), 57:47 — 2:5Вратари: Хомченко (57:40 — 57:47) — ТихомировБроски: 20 (7+7+6) — 27 (11+11+5)Штраф: 0 — 6

    После этого матча минское «Динамо» занимает 6-е место в таблице Запада с 32 очками в активе, а «Авангард» — на 10-й позиции Востока (22).

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