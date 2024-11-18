ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Колосков«Возвращения в мировой футбол ждать еще пару лет». Вячеслав Колосков — о задачах сборной России, матче с Сирией и провале Черчесова в Лиге Наций
  • 22:06
    • Синнер выиграл Итоговый турнир-2024
  • 21:54
    • Англия разгромила Ирландию, Греция уверенно победила Финляндию
  • 19:13
    • «Ак Барс» проиграл ЦСКА, «Витязь» разгромил «Северсталь»
    Все новости спорта

    Кравец: Это хорошая и уверенная командная победа

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Куньлунь Ред Стар
    Михаил Кравец, главный тренер «Куньлунь Ред Стар», подвел итог матча против минского «Динамо» (3:0).

    Михаил Кравец
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Кравец

    «Команда провела матч очень хорошо, мы долго шли к этому, к такому сплочению и правильности игры в формате "пять на пять", и в большинстве, и в меньшинстве. И, конечно же, самое главное — наш вратарь во многом помог, поэтому в целом это хорошая и уверенная командная победа. Но это всего лишь одна победа, нужно каждый матч играть с такой самоотдачей и настроением.

    Из этого матча в следующий надо перенести заброшенные шайбы, затем количество бросков и, конечно, игру в меньшинстве, которая во втором периоде нас спасла и дала нам положительный и позитивный мотив для того, чтобы команда играла лучше и забивала. Планируется ли усиление после обмена Наиля Якупова? Пока рано об этом рано говорить, конечно, нужен нападающий, и не один. Я надеюсь, что после этого трансфера мы сможем реализовать деньги для подписания других игроков.

    Как оценю выступление Якупова за "Куньлунь Ред Стар"? Могу сказать, что Наиль сам себя реанимировал, потому что каждый день проводил много времени в зале и на льду, очень хорошо работал, но это и заслуга, конечно, нашего руководства, что мы его взяли в команду, поверили, дали возможность играть как он умеет. Я думаю, что мы все вместе ему помогли. Конечно, хорошего игрока всегда будет не хватать, он был лидером команды, ассистентом капитана, в раздевалке оказался тем человеком, который нужен. Жизнь продолжается, Наилю желаем удачи и успехов, чтобы больше у него не происходило этих падений в самую яму, для выхода из которой потом нужно столько работать, надо держаться на хорошей высоте всё время», — приводит слова Кравца пресс-служба КХЛ.

    «Динамо» располагается на 8-й позиции на «Западе» с 30 очками. «Куньлунь» (21) — 11-й.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания продолжит побеждать
  • Испания — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сейчас уфимцы все-таки сильнее подопечных Разина...
  • «Салават Юлаев» — «Металлург Мг». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Игра на территории «Вегаса» получится результативной
  • «Вегас» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Испания — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вегас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Сербия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Хорватия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Болгария — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Польша — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч СКА — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие