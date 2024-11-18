Кравец: Это хорошая и уверенная командная победа

, главный тренер, подвел итог матча против минского(3:0).

«Команда провела матч очень хорошо, мы долго шли к этому, к такому сплочению и правильности игры в формате "пять на пять", и в большинстве, и в меньшинстве. И, конечно же, самое главное — наш вратарь во многом помог, поэтому в целом это хорошая и уверенная командная победа. Но это всего лишь одна победа, нужно каждый матч играть с такой самоотдачей и настроением.

Из этого матча в следующий надо перенести заброшенные шайбы, затем количество бросков и, конечно, игру в меньшинстве, которая во втором периоде нас спасла и дала нам положительный и позитивный мотив для того, чтобы команда играла лучше и забивала. Планируется ли усиление после обмена Наиля Якупова? Пока рано об этом рано говорить, конечно, нужен нападающий, и не один. Я надеюсь, что после этого трансфера мы сможем реализовать деньги для подписания других игроков.

Как оценю выступление Якупова за "Куньлунь Ред Стар"? Могу сказать, что Наиль сам себя реанимировал, потому что каждый день проводил много времени в зале и на льду, очень хорошо работал, но это и заслуга, конечно, нашего руководства, что мы его взяли в команду, поверили, дали возможность играть как он умеет. Я думаю, что мы все вместе ему помогли. Конечно, хорошего игрока всегда будет не хватать, он был лидером команды, ассистентом капитана, в раздевалке оказался тем человеком, который нужен. Жизнь продолжается, Наилю желаем удачи и успехов, чтобы больше у него не происходило этих падений в самую яму, для выхода из которой потом нужно столько работать, надо держаться на хорошей высоте всё время», — приводит слова Кравца пресс-служба КХЛ.

«Динамо» располагается на 8-й позиции на «Западе» с 30 очками. «Куньлунь» (21) — 11-й.