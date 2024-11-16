Леонтьев: Ключевой момент в игре — реализация большинства

Главный тренервысказался о матче против(3:2).

«Перед первым взятием ворот Буше было чистое положение вне игры. Это всё видно. Я судейские решения не обсуждаю, так как не хочу нарваться на штрафы. Я говорю то, что видел со своего телефона. Арбитры объяснили это тем, что решения принимает так называемая "военная комната" в Москве.

Ключевой момент в игре — реализация большинства. Для нас несвойственно столько удалений. Не знаю, с чем это связано. Соперник занимает третье место в лиге по проценту реализации большинства. Это и предопределило исход. Наши парни сражались до конца, неплохо доиграли матч, но нелепые удаления всё перекосили. А так — хороший и боевой матч», — цитирует Леонтьева «Матч ТВ».

«Авангард» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции — 22 очка. «Нефтехимик» находится на седьмой строчке — 26 очков.