ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулио СолерНовый Робертсон из Аргентины. Солер может стать звездой «Ливерпуля» или «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    Леонтьев: Ключевой момент в игре — реализация большинства

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Нефтехимик
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о матче против «Авангарда» (3:2).

    Олег Леонтьев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Леонтьев

    «Перед первым взятием ворот Буше было чистое положение вне игры. Это всё видно. Я судейские решения не обсуждаю, так как не хочу нарваться на штрафы. Я говорю то, что видел со своего телефона. Арбитры объяснили это тем, что решения принимает так называемая "военная комната" в Москве.

    Ключевой момент в игре — реализация большинства. Для нас несвойственно столько удалений. Не знаю, с чем это связано. Соперник занимает третье место в лиге по проценту реализации большинства. Это и предопределило исход. Наши парни сражались до конца, неплохо доиграли матч, но нелепые удаления всё перекосили. А так — хороший и боевой матч», — цитирует Леонтьева «Матч ТВ».

    «Авангард» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции — 22 очка. «Нефтехимик» находится на седьмой строчке — 26 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч ожидается результативным
  • Нидерланды — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • В реванше Оливейры и Чендлера будет нокаут
  • Оливейра — Чендлер. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Украина повторно одолеет грузин
  • Грузия — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.77
  • Экспресс дня 16 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нидерланды — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Оливейра — Чендлер
  • Бои
  • Завтра в 07:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Грузия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Германия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Италия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Норвегия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Англия — Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие