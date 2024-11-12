Козлов: Ребятам нелегко, но это их работа, они должны выдавать 100%

Главный тренерподвел итог матча против(3:1).

«Непростой первый период с нашей стороны. Совершали ошибки, из‑за чего "Лада" перехватила инициативу, контролировала шайбу. Во втором периоде игра поменялась, мы начали играть более агрессивно. Отсюда — гол Цулыгина. При счете 1:1 было понятно, что игра идет до гола. Мы старались атаковать, но пытались не нарваться на контратаку соперника. Было непросто сдерживать натиск. Очень было важно сегодня дома выиграть третий период и в целом матч.

Я вижу сезон как марафонскую дистанцию. Она разбита на этапы, где марафонец должен понимать, с какой скоростью он должен бежать. Когда должен покушать, попить, чтобы не было энергетического голодания. У нас идет марафон, мы стараемся лавировать, подводить команду сбалансированно. Да, ребятам нелегко, но это их работа, они должны выдавать 100%», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

После этой игре «Салават Юлаев» (31 очко) третий в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» (23) — восьмая.