Костюченок о поражении «Амура»: Для победы не хватает забить на один гол больше, чем соперники

Исполняющий обязанности главного тренерапрокомментировал очередное поражение своей команды в матче КХЛ против(3:4).

«Для победы нам не хватает того, что мы должны забить на один гол больше, чем соперники. Надо поработать над возвратом в оборону: да, мы забили три гола, но пропустили четыре. Над этим надо работать. Голкипер соперников сегодня сыграл очень здорово, оставил их в игре. У нас было четыре выхода почти "один в ноль", он сыграл надёжно.

Дубль Александра Гальченюка при двух удалениях? Это его работа — забивать голы, а удаления — это эмоции, он нарушал неспециально, особенно во втором эпизоде, хотя всё равно надо контролировать эмоции. Могу оценить его только положительно: забил, много создавал, молодец. Отсутствие Александра Хохлачева связано с ротацией и тем, что несильно довольны игрой», — цитирует Костюченка пресс-служба КХЛ.

Напомним, что «Амур» проиграл уже 12 матчей подряд, команда занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 13-ю баллами в активе. В следующем поединке хабаровчане сыграют против СКА 18-го ноября.