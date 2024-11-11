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    Костюченок о поражении «Амура»: Для победы не хватает забить на один гол больше, чем соперники

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Трактор
    Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок прокомментировал очередное поражение своей команды в матче КХЛ против «Трактора» (3:4).

    Виктор Костюченок — исполняющий обязанности главного тренера «Амура»
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    Виктор Костюченок — исполняющий обязанности главного тренера «Амура»

    «Для победы нам не хватает того, что мы должны забить на один гол больше, чем соперники. Надо поработать над возвратом в оборону: да, мы забили три гола, но пропустили четыре. Над этим надо работать. Голкипер соперников сегодня сыграл очень здорово, оставил их в игре. У нас было четыре выхода почти "один в ноль", он сыграл надёжно.

    Дубль Александра Гальченюка при двух удалениях? Это его работа — забивать голы, а удаления — это эмоции, он нарушал неспециально, особенно во втором эпизоде, хотя всё равно надо контролировать эмоции. Могу оценить его только положительно: забил, много создавал, молодец. Отсутствие Александра Хохлачева связано с ротацией и тем, что несильно довольны игрой», — цитирует Костюченка пресс-служба КХЛ.

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    • Напомним, что «Амур» проиграл уже 12 матчей подряд, команда занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 13-ю баллами в активе. В следующем поединке хабаровчане сыграют против СКА 18-го ноября.

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