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    «Амур» дома уступил «Трактору» в матче КХЛ

    «Амур» — «Трактор»: счет матча 3:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Трактор
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» потерпел очередное поражение.

    Семен Дер-Аргучинцев
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    Семен Дер-Аргучинцев

    На своем льду хабаровский клуб уступил челябинскому «Трактору» со счетом 3:4.

    За «Амур» заброшенными шайбами отметились Алекс Гальченюк, оформивший дубль, Иван Мищенко.

    За «Трактор» забили Никита Тертышный, Александр Кадейкин, Семен Дер-Аргучинцев, Андрей Светлаков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
    Голы: Гальченюк — 5 (Барулин, Гуркин), 1:25 — 1:0. Тертышный — 5 (Шабанов), 17:17 — 1:1. Кадейкин — 11 (Шабанов), 32:47 — 1:2. Гальченюк — 6 (бол., К. Ли), 34:31 — 2:2. Дер-Аргучинцев — 5 (бол., Шабанов, Дронов), 41:14 — 2:3. Светлаков — 6 (п.в.), 59:09 — 2:4. Мищенко — 1 (К. Ли), 59:56 — 3:4Вратари: Лозебников (57:28 — 57:46, 58:43 — 59:09, 59:33) — ФукалеБроски: 39 (20+9+10) — 33 (10+15+8)Штраф: 6 — 4
    «Трактор» с 37 очками продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. «Амур» последний с 13 очками.
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