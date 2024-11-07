2-й таймИнтер — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хакан Чалханоглу«Интер» — «Арсенал». Онлайн
  • 22:46
    • «Зенит» разгромил «Ахмат» в Кубке России
  • 22:42
    • «Шахтер» минимально победил «Янг Бойз» в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Ларионов: Нет времени переживать, нужно все это переварить и двигаться дальше

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Локомотив
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал матч против «Локомотива» (1:2 Б).

    Игорь Ларионов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Ларионов

    «Хочу поздравить соперника с победой. Непростая игра, могла повернуться в любую сторону. Наших ребят — с хорошей игрой, могли выиграть в основное время, но где-то не повезло. Это хоккей. Нет времени переживать, нужно всё это переварить и двигаться дальше. Очко взяли, это радует.

    Большинство? Мы играли против сильнейшей команды лиги. Это ответ на вопрос, почему не получилось в большинстве. Когда игра равная, появляется возможность сыграть "пять на три" или "пять на четыре", надо реализовывать. Это предопределило исход матча», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

    «Локомотив» одержал девятую победу подряд и лидирует с 44 очками на «Западе». У «Торпедо» пятое поражение в последних шести играх, он идет 7-м с 26 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поединок в Милане не порадует голами
  • «Интер» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «ПСЖ» и «Атлетико» произведут голевой обмен
  • «ПСЖ» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Одни забьют, другие — нет!
  • «Бавария» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.71
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лацио — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Галатасарай — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Юнион Сент-Жиллуаз — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч О`Коннелл — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Кляйн — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие