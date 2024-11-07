Ларионов: Нет времени переживать, нужно все это переварить и двигаться дальше

Главный тренерпрокомментировал матч против(1:2 Б).

«Хочу поздравить соперника с победой. Непростая игра, могла повернуться в любую сторону. Наших ребят — с хорошей игрой, могли выиграть в основное время, но где-то не повезло. Это хоккей. Нет времени переживать, нужно всё это переварить и двигаться дальше. Очко взяли, это радует.

Большинство? Мы играли против сильнейшей команды лиги. Это ответ на вопрос, почему не получилось в большинстве. Когда игра равная, появляется возможность сыграть "пять на три" или "пять на четыре", надо реализовывать. Это предопределило исход матча», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» одержал девятую победу подряд и лидирует с 44 очками на «Западе». У «Торпедо» пятое поражение в последних шести играх, он идет 7-м с 26 очками.