Сушинский: Овечкин станет величайшим игроком, когда превзойдет по голам Гретцки

Известный в прошлом российский хоккеист Максим Сушинский уверен, чтобудут считать величайшим игроком, как только он побьет рекорд канадцапо заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Не хочется пока беспокоить Александра — пусть играет, пока игра идет. Сравнение с Гретцки? Если Овечкин сможет обогнать его по шайбам, не сложно догадаться, кто ярче.

Но надо, чтобы Александр побил рекорд, а то все торопятся. Я лично буду сравнивать только после того, как Овечкин побьет рекорд, чтобы ни у кого не было вопросов, кто лучше. Для меня лучше Овечкин, а для какого‑нибудь канадца все равно Гретцки.

Получился ли у него побить рекорд в этом сезоне? Никто не знает, даже сам Саша. А гадать на кофейной гуще нет смысла. Если удастся, то будем радоваться. Станет ли Овечкин величайшим хоккеистом, если побьет рекорд? Конечно», — сказал Сушинский Sport24.

Сейчас на счету нападающего «Вашингтона» 860 заброшенных шайб в НХЛ. Впереди него сейчас только давно завершивший карьеру Уэйн Гретцки (894 голов).