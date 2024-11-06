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    Сушинский: Овечкин станет величайшим игроком, когда превзойдет по голам Гретцки

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Известный в прошлом российский хоккеист Максим Сушинский уверен, что Александра Овечкина будут считать величайшим игроком, как только он побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Не хочется пока беспокоить Александра — пусть играет, пока игра идет. Сравнение с Гретцки? Если Овечкин сможет обогнать его по шайбам, не сложно догадаться, кто ярче.

    Но надо, чтобы Александр побил рекорд, а то все торопятся. Я лично буду сравнивать только после того, как Овечкин побьет рекорд, чтобы ни у кого не было вопросов, кто лучше. Для меня лучше Овечкин, а для какого‑нибудь канадца все равно Гретцки.

    Получился ли у него побить рекорд в этом сезоне? Никто не знает, даже сам Саша. А гадать на кофейной гуще нет смысла. Если удастся, то будем радоваться. Станет ли Овечкин величайшим хоккеистом, если побьет рекорд? Конечно», — сказал Сушинский Sport24.

    Сейчас на счету нападающего «Вашингтона» 860 заброшенных шайб в НХЛ. Впереди него сейчас только давно завершивший карьеру Уэйн Гретцки (894 голов).

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