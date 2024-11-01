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    КХЛ назвала лучших игроков октября

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    КХЛ определила лауреатов октября в четырех номинациях.

    КХЛ
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    КХЛ

    Лучшим голкипером стал Владислав Подъяпольский («Лада»). Вратарь одержал пять побед в девяти матчах с коэффициентом надежности 1,52.

    Лучшим защитником признан Александр Никишин (СКА), набравший 10 (4+6) очков в 12 матчах с показателем полезности «+13». У Никишина две победные шайбы, 16 силовых приёмов, 28 блокированных бросков и два отбора шайбы.

    Лучшим форвардом оказался Сергей Плотников (СКА). Хоккеист записал в актив 14 (10+4) очков в 12 матчах за месяц с показателем полезности «+12».

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Лучшим новичком признан вратарь Егор Заврагин (ХК «Сочи» / СКА), одержавший восемь побед в 10 матчах с коэффициентом надёжности 2,06.

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