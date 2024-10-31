Тайлер Вон покинул «Куньлунь»

объявили об уходе нападающего

Стало известно, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарны Тайлеру за всё, что он сделал для "Куньлунь Ред Стар", сборной Китая и для развития хоккея в стране в целом, являясь примером для молодых хоккеистов. Желаем Тайлеру удачи в его дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Куньлуня».

Тайлер Вон пополнил состав китайской команды в сезоне 2019/2020. Всего нападающий провел 277 матчей за «Куньлунь», забросил 51 шайбу и сделал 80 голевых передач.