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    Тайлер Вон покинул «Куньлунь»

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    В «Куньлуне» объявили об уходе нападающего Тайлера Вона.

    Тайлер Вон
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    Тайлер Вон

    Стало известно, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

    «Мы благодарны Тайлеру за всё, что он сделал для "Куньлунь Ред Стар", сборной Китая и для развития хоккея в стране в целом, являясь примером для молодых хоккеистов. Желаем Тайлеру удачи в его дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Куньлуня».

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    • Тайлер Вон пополнил состав китайской команды в сезоне 2019/2020. Всего нападающий провел 277 матчей за «Куньлунь», забросил 51 шайбу и сделал 80 голевых передач.

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