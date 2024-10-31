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    «Ак Барс» сообщил о подписании контракта с сыном главного тренера

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    Нападающий Артемий Гатиятулин подписал соглашение с «Ак Барсом». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»
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    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»

    Стало известно, что руководство «Ак Барса» подписало контракт с Артемием Гатиятулиным до конца сезона 2026/2027. Форвард является сыном главного тренера команда Анвара Гатиятулина.

    Ранее «Белые Медведи» в МХЛ расторгли контракт с 18-летний форвардом. В нынешнем сезоне Гатиятулин провел всего 1 матч в Молодежной лиге и не отметился результативными действиями.

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