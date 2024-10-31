«Ак Барс» сообщил о подписании контракта с сыном главного тренера

Нападающийподписал соглашение с. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Стало известно, что руководство «Ак Барса» подписало контракт с Артемием Гатиятулиным до конца сезона 2026/2027. Форвард является сыном главного тренера команда Анвара Гатиятулина.

Ранее «Белые Медведи» в МХЛ расторгли контракт с 18-летний форвардом. В нынешнем сезоне Гатиятулин провел всего 1 матч в Молодежной лиге и не отметился результативными действиями.

«Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Восточной конференции с 24 очками в активе.