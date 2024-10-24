Плющев: Овечкин внес достаточно большой вклад в мировой хоккей

Бывший тренер сборной России по хоккеюоценил погонюза рекордомпо голам в НХЛ.

«Я очень сильно уважаю Александра Овечкина как игрока и не только. Считаю, что игроков надо оценивать не по тому, сколько он пробыл на площадке, а по конкретным результатам. Александр внёс достаточно большой вклад в мировой хоккей.

Предвидел вопрос, сможет он догнать Гретцки или не сможет. Я не думаю, что он занимается этой беготнёй. Думаю, человек играет на результат своей команды. А то, что будет с его конкретным делом, это уже второстепенное», — цитирует Плющева «Чемпионат».

Канадец Уэйн Гретцки забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе Овечкина на данный момент 855 результативных бросков.