Мартемьянов: Сейчас не те результаты, которые от нас ждут

Главный тренервысказался о матче против(2:0).

«Считаю, матч удался, интрига была практически всю игру. Надеюсь, болельщикам понравилось. Сегодня вышли играть только на победу, парни понимают, что положение у нас не очень хорошее. Сейчас не те результаты, которые от нас ждут. Скажу, обе команды здорово сыграли сегодня в обороне, поверьте, по 20 блокированных бросков дорого стоят.

Сильно сыграли вратари, Игоря Бобкова поздравляю с первым "сухарём" в сезоне, Сергея Рыжикова с первой шайбой в лиге. Равный матч в целом, всё шло до первой шайбы, мы забили первыми. Соперник в конце бежал уже без оглядки, и забили второй. В принципе то, что от нас ждут, я надеюсь, мы показали», — цитирует Мартемьянова пресс-служба хабаровского клуба.

Хабаровский клуб поднялся на 9-ю строчку в Восточной конференции, набрав 12 очков. «Лада» (12) идет на 10-м месте.