ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемФинляндия — Англия. Онлайн
  • 15:10
    • Соболенко — чемпионка турнира в Ухане
  • 13:29
    • Синнер выиграл турнир в Шанхае, переиграв Джоковича
    Все новости спорта

    Мартемьянов: Сейчас не те результаты, которые от нас ждут

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Лада
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о матче против «Лады» (2:0).

    Андрей Мартемьянов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Мартемьянов

    «Считаю, матч удался, интрига была практически всю игру. Надеюсь, болельщикам понравилось. Сегодня вышли играть только на победу, парни понимают, что положение у нас не очень хорошее. Сейчас не те результаты, которые от нас ждут. Скажу, обе команды здорово сыграли сегодня в обороне, поверьте, по 20 блокированных бросков дорого стоят.

    Сильно сыграли вратари, Игоря Бобкова поздравляю с первым "сухарём" в сезоне, Сергея Рыжикова с первой шайбой в лиге. Равный матч в целом, всё шло до первой шайбы, мы забили первыми. Соперник в конце бежал уже без оглядки, и забили второй. В принципе то, что от нас ждут, я надеюсь, мы показали», — цитирует Мартемьянова пресс-служба хабаровского клуба.

    Хабаровский клуб поднялся на 9-ю строчку в Восточной конференции, набрав 12 очков. «Лада» (12) идет на 10-м месте.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Черчесова ждет новый провал?
  • Казахстан — Словения. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сможет ли «Арсенал» «засушить» своего соперника?
  • «Арсенал» Тула — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сможет ли Англия реабилитироваться за поражение в прошлом матче?
  • Финляндия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 13 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Казахстан — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Финляндия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Армения — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Германия — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бельгия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Италия — Израиль
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Украина — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие