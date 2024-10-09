Епанчинцев: Нам не хватило той свежести, которая была в предыдущих играх

Главный тренервысказался о матче против(3:4 ОТ).

«Наверное, я бы сказал, тольяттинцы не более мотивированные, а более свежие. Тем не менее мы играли правильно, создавали хорошие шансы. К сожалению, два гола пропустили из своего дома, можно так сказать, со своего пятака. Нельзя позволять такую роскошь. У нас были хорошие шансы в конце третьего периода, выход "два в ноль", поэтому могли и выиграть. Здорово поработали над меньшинством, я благодарен ребятам, что бились друг за друга, поблагодарил их после матча. Нам не хватило той свежести, которая была в предыдущих играх», — цитирует Епанчинцева пресс-служба КХЛ.

«Сибирь» с 16 очками идет на шестом месте в таблице Восточной конференции. «Лада» с 12 баллами поднялась на девятую позицию.